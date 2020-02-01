MSB: Tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Çin'den gelen uçakla ilgili yapılan açıklamada, "Tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı" denildi.
Koronavirüs nedeniyle Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 32'si Türkiye vatandaşı 42 kişi askeri kargo uçağıyla Ankara'ya götürüldü.
Bu kişiler 14 gün boyunca Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tek kişilik odalarda tedbir amaçlı gözlem altında tutulacak.
42 kişiye yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek
Tüm atıklar "tıbbi atık" olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak.
Türkiye'ye götürülenlerin altısı Azerbaycan, üçü Gürcistan, biri de Arnavutluk vatandaşı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koca Yusuf Operasyonu başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden alarak Ankara'ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara'daki Etimesgut Havaalanına indi" denildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- MSB: Tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı
- Türkiye'nin ilk uçak gemisi 'TCG Anadolu' da sona doğru! Test hazırlıkları başladı
- Diyarbakır annelerinden Sadiye Özbey: Hiçbir anne evladını almadan buradan gitmeyi düşünmüyor
- Başkan Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Embalo'yla bir araya geldi
- Elazığ'daki binaların röntgeni çekiliyor