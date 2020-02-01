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01 Şubat 2020 Cumartesi 21:18:53 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 22:16:05

MSB: Tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Çin'den gelen uçakla ilgili yapılan açıklamada, "Tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı" denildi.

Koronavirüs nedeniyle Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 32'si Türkiye vatandaşı 42 kişi askeri kargo uçağıyla Ankara'ya götürüldü.

Bu kişiler 14 gün boyunca Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tek kişilik odalarda tedbir amaçlı gözlem altında tutulacak.

42 kişiye yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek

Tüm atıklar "tıbbi atık" olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak.

Türkiye'ye götürülenlerin altısı Azerbaycan, üçü Gürcistan, biri de Arnavutluk vatandaşı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koca Yusuf Operasyonu başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden alarak Ankara'ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara'daki Etimesgut Havaalanına indi" denildi.

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