05 Ocak 2020 Pazar 11:13:51 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 11:18:26
MSB, Sarıkamış Harekâtı sırasında donarak şehit düşen Mehmetçikleri andı
Milli Savunma Bakanlığı, 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekâtı sırasında donarak şehit düşen Mehmetçikleri andı
Bakanlık, 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekâtı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
'Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz' notu ile paylaşılan videoda, bölgeden ve Mehmetçiğin görüntülerine yer verildi.
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