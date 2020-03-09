09 Mart 2020 Pazartesi 15:23:12 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 15:37:54
MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi
MSB, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Millî Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri bullanıldı.
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