MSB: Rus Asker Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Rus askeri heyetiyle görüşmelere ilişkin, "Mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik konular görüşülmüştür" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Rus askeri heyetiyle tamamlanan görüşmelerin olumlu geçtiği, görüşmelerde mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik konuların ele alındığı bildirildi.
MSB'den yapılan bilgilendirmede, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askeri faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin tamamlandığı aktarıldı.
Bilgilendirmede, "Görüşmeler olumlu ve yapıcı geçmiş, mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik hususlar görüşülmüştür. Bu kapsamda koordinelere devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.
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