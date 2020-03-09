09 Mart 2020 Pazartesi 10:16:46 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 10:34:01
MSB: Rus heyeti ile icra edilecek toplantı yarın Ankara'da başlayacak
Milli Savunma Bakanlığı, "Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantı 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacak." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyetle gerçekleştirilecek toplantıların yarın başlayacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyetle icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacaktır." ifadesi kullanıldı.
AA
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