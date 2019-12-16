16 Aralık 2019 Pazartesi 14:00:03 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 14:20:13
MSB: Kahraman Komandolarımız Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Resulaynda arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPGye ait yeni bir tünel daha tespit etti" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resulaynda arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPGye ait yeni bir tünel daha tespit etti" denildi.
İşte yeni ortaya çıkarılan terör tüneli;
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