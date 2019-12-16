MSB: Kahraman Komandolarımız Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resulaynda arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPGye ait yeni bir tünel daha tespit etti" denildi.

İşte yeni ortaya çıkarılan terör tüneli;