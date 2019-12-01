01 Aralık 2019 Pazar 14:13:06 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 14:14:54
MSB: Rasulayn'da teröristlerin kazdığı tüneller kapatıldı
Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerce açılan tünellerin kullanılamayacak şekilde kapatıldığını bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Rasulayn'da arama-tarama çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, teröristlerin içerisine tüneller kazılarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul tespit etti.
Okulun içerisinden başlayıp çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı.
(AA)
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