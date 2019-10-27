MSB: Rasulayn bölgesinde 1 personelimiz şehit oldu, 5 personelimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rasulayn'da bir askerin şehit olduğu, 5 personelin de yaralandığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır.

Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir."