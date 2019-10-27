MSB: Rasulayn bölgesinde 1 personelimiz şehit oldu, 5 personelimiz yaralandı
Barış Pınarı Harekâtı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rasulayn'da bir askerin şehit olduğu, 5 personelin de yaralandığı bildirildi.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
"Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır.
Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir."
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Seçim bitti ortaklık bozuldu! CHP-HDP ittifakında işler karıştı
- MSB: Rasulayn bölgesinde 1 personelimiz şehit oldu, 5 personelimiz yaralandı
- ABD yine S-400 şantajına hazırlanıyor
- HDP, CHP'den İstanbul'un diyetini istiyor: Aday göstermemiştik, sessizliklerinin hesabını soracağız
- Başkan Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü