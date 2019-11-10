10 Kasım 2019 Pazar 11:14:24 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 11:15:45
MSB: PKK/PYD’li teröristlerin tuzakladığı 331 mayın ve 891 EYP TSK tarafından etkisiz hale getirildi
MSB: İnsanlıktan nasibini almamış PKK/PYD’li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenmiş binlerce mayın/EYP’den, 331 mayın ve 891 EYP, TSK tarafından etkisiz hale getirildi.
İHA
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