16 Ağustos 2019 Cuma 16:06:49 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:32:04
MSB: PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef vurulmuştur
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef vurulmuştur" açıklamasında bulundu
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, harekatlar neticesinde PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedefin vurulduğu bildirildi.
(AA)
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