  • Bist 100
    105844
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,3581
  • Altın
    270,4980
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü 'novichok'u yasaklı maddeler listesine aldı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü 'novichok'u yasaklı maddeler listesine aldı
Bahçeşehir Koleji Avrupa'da grubunu lider bitirmeyi başardı Bahçeşehir Koleji Avrupa'da grubunu lider bitirmeyi başardı
Zlatan Ibrahimovic'e ülkesinde büyük şok Zlatan Ibrahimovic'e ülkesinde büyük şok
Bakan Albayrak: MB ve kamu bankaları tarihin en büyük kârını açıklayacak Bakan Albayrak: MB ve kamu bankaları tarihin en büyük kârını açıklayacak
Mata: 'Galatasaray'ın stadı gibisini görmedim' Mata: 'Galatasaray'ın stadı gibisini görmedim'
Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha
NATO'dan erken uyarı ve gözlem uçakları için dev yatırım NATO'dan erken uyarı ve gözlem uçakları için dev yatırım
Ünal Karaman'dan net transfer mesajı Ünal Karaman'dan net transfer mesajı
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk PFDK'ye sevk edildi Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk PFDK'ye sevk edildi
Okul servisleri denetlendi, 91 araç trafikten men edildi Okul servisleri denetlendi, 91 araç trafikten men edildi
Tevfik Göksu'nun Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosu tepkisi Tevfik Göksu'nun Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosu tepkisi
Ruhani: İran, düşmanların komplolarına teslim olmayacak Ruhani: İran, düşmanların komplolarına teslim olmayacak
MSB: Pençe operasyonlarında 170 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Pençe operasyonlarında 170 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da vergi dairesi önünde düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davada yeni gelişme Ankara'da vergi dairesi önünde düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davada yeni gelişme
NATO: Tüm müttefikleri korumak için hem plan hem de kabiliyetimiz var NATO: Tüm müttefikleri korumak için hem plan hem de kabiliyetimiz var
Anlaşmasız ayrılığın İngiliz otomotiv sektörüne maliyeti 42,7 milyar sterlin Anlaşmasız ayrılığın İngiliz otomotiv sektörüne maliyeti 42,7 milyar sterlin
TCMB Başkanı Uysal: Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti TCMB Başkanı Uysal: Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Sinema sektörüne 38 milyon lira destek sağladık Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Sinema sektörüne 38 milyon lira destek sağladık
Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde FETÖ'cü Prof. son güne kadar görevde kalmış Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde FETÖ'cü Prof. son güne kadar görevde kalmış
Türkiye planı engellemişti! NATO'dan flaş Türkiye açıklaması Türkiye planı engellemişti! NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
12 Dev Adam'ın Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki rakipleri belli oldu 12 Dev Adam'ın Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki rakipleri belli oldu
İHH’dan Suriyeli öğrencilere motivasyon etkinliği İHH’dan Suriyeli öğrencilere motivasyon etkinliği
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gıda israfı kabul edilebilecek bir şey değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gıda israfı kabul edilebilecek bir şey değil

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Kasım 2019 Çarşamba 18:24:20 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 18:35:25

MSB: Pençe operasyonlarında 170 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonlarında bugüne kadar 170 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığınca, yürütülen operasyonlara ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Bakanlık binasında düzenlenen toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) asil milletin sevgi ve güveninden aldığı güçle, kutsal vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü, milletin egemenlik ve bağımsızlığı için 82 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğini hedef alan FETÖ, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Pençe Harekatına ilişkin bilgi paylaşan Aktop, "Pençe operasyonlarında bugüne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirilmiş, 350 adet mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. Unsurlarımız tarafından kış şartlarına uygun tedbirler alınarak operasyonlarımız kesintisiz olarak devam etmektedir." dedi.

Bu kapsamda, Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem arayışında olduğu duyumları üzerine planlama yapılarak 25 Kasım'da komandolar tarafından bir operasyon başlatıldığını hatırlatan Aktop, operasyonda icra edilen arama ve tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen 7 teröristin, aynı tarihte düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Aktop, bölgede icra edilen arama faaliyetlerinde birliklere saldırı hazırlığında kullanılacağı değerlendirilen toplam 17 mağara, sığınak depo ile bunların içerisinde çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktararak şu bilgileri paylaştı:

"İcra edilen operasyonda en dikkat çekici hususlardan bir tanesi el yapımı patlayıcı eğitimi için özel olarak dizayn edilmiş 15 gözlü mağaranın tespit edilmesidir. Mağarada, 400 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda basma düzenekli EYP, elektrikli fünye ve elektronik malzeme ele geçirilmiştir. Ayrıca, tespit edilen diğer mağaralarda ve depolarda bir 82 milimetrelik havan, bir Katyuşa roket, bir Zagros keskin nişancı tüfeği, bir uçaksavar, 9 adet Biksi hafif makinalı tüfek, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, bir tanksavar silahı, 17 adet AK-47 piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği ve 7 el bombası ile 200 adet bomba atar mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler arasında terör örgütü tarafından üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor bulunmaktadır."

"Hakurk'ta operasyon sürüyor"
Operasyon sırasında ayrıca büyük bir mağaranın diş tedavisi ve tıbbi destek maksadıyla dizayn edilmiş olduğun da tespit edildiğini aktaran Aktop, mağarada bol miktarda yaşam malzemesi, çok sayıda jeneratör, hızar, telsiz, kamera, fotoğraf makinesi, televizyon, radyo, akü ve güneş panellerinin ele geçirildiğini bildirdi.

Aktop, icra edilmekte olan operasyonlar neticesinde, terör örgütünün Hakurk bölgesindeki önemli lojistik tesislerinin ele geçirilerek örgütün hareket yeteneğine darbe vurulduğunu ifade ederek, "Operasyonlarımız büyük bir kararlılıkla son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürülecektir." dedi.

Askeri kaynaklar, kış şartlarında Hakurk'tan bir saldırı gerçekleşebileceği değerlendirilerek söz konusu bölgeye operasyon başlatıldığını söyledi.

Operasyonun hala devam ettiğini aktaran kaynaklar, arazi şartları ve duruma bakılarak harekatın sonuçlandırılıp sonuçlandırılmayacağına karar verileceğini kaydetti.

Kaynaklar, operasyonda ele geçirilen paramotorun, kışın gece şartlarında insanlı veya insansız saldırılarda kullanılabileceğinin değerlendirildiğini, bu konuda teröristlerin eğitim aldıklarının tespit edildiğini belirtti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ