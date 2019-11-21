21 Kasım 2019 Perşembe 11:24:49 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 11:32:28
MSB: Pençe-3 Harekâtı kapsamında 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi
MSB: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." açıklamasında bulundu
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