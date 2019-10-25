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25 Ekim 2019 Cuma 11:52:08 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 11:53:49

MSB muvazzaf subay alımı sonuçları belli oldu mu? MSB muvazzaf subay alımı sonuç ekranı

MSB muvazzaf subay alımında heyecanlı bekleyiş sürüyor. MSB muvazzaf subay alımı ne zaman? MSB muvazzaf subay alımı sonuçları belli oldu mu? merak ediliyor. MSB muvazzaf subay alımına başvuran adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylar oluyor. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek..

MSB muvazzaf subay alımında heyecanlı bekleyiş sürüyor. MSB muvazzaf subay alımı ne zaman? MSB muvazzaf subay alımı sonuçları belli oldu mu? merak ediliyor. MSB muvazzaf subay alımına başvuran adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylar oluyor. Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam ediliyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.
 

MSB SUBAY ALIMI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN.
 

MSB SUBAY ALIMI 2019 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Muvazzaf subay alımı 2019 sonuçları henüz açıklanmadı. Muvazzaf subay alımı 2019 sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

TSK MUVAZZAF SUBAY ALIMI 2019 İLANI

1. Başvurunuzu yapmadan önce yayımlanan başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen hususları/şartları yerine getirmediğinizin/taşımadığınızın tespit edilmesi/anlaşılması durumunda adaylığınızın sonlandırılacağını unutmayınız.

2. Adaylar başvuru şartlarının tamamına uygun olmak zorundadırlar. Uygun olmadığı, temin faaliyetlerinin (eğitim dahil) herhangi bir aşamasında tespit edilenlerin adaylığı sonlandırılacaktır.

3. Başvuruda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

4. Tercihlerinizi yaparken mezun olduğunuz önlisans/lisans programına uygun olmak şartıyla mümkün olduğunca hem muharip hem de yardımcı sınıflardan tercihte bulununuz. Seçim aşamalarından başarılı olmanız halinde almanız gereken sağlık raporu kriterleri, muharip ve yardımcı sınıflar için farklı olacağından [örneğin; sevk edildiği hastaneden "D-1'e (muharip sınıf) göre muvazzaf subay olamaz, D-2'ye (yardımcı sınıf) göre muvazzaf subay olur" kararlı sağlık raporu alan bir aday yalnızca muharip sınıflardan tercihte bulunmuşsa, sağlık raporu uygun olmadığından tercihlerine yerleştirilemeyecek, yardımcı sınıflarda da tercihi bulunmadığından elenecektir] hem muharip sınıftan hem de yardımcı sınıftan tercih yapmanız lehinize olacak, duruma göre elenmenize engel olabilecektir.

5. Askerlik hizmetini 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yapan ve terhis olan adaylara (6 ay veya sonrasında devam edip 12 ay askerlik yapan ve bunların her ikisi için ayrı ayrı terhis belgesi olan adaylar) bu kanun kapsamında ilave puan verileceğinden terhis belgelerinin yanınızda bulunması lehinize olacaktır.

6. Tüm tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacağından ve gerektiğinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından adayların sınav aşamalarını müteakip https://personeltemin.msb.gov.tr adresini takip etmeleri, başvuru esnasında GSM telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları, telefon numaraları değiştiğinde en kısa zamanda MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurarak güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.

 7. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

8. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

9. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

10. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.

11. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.

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