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31 Ekim 2019 Perşembe 16:02:18 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 16:04:26

MSB muvazzaf astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB muvazzaf astsubay sonuçları sayfası

MSB muvazzaf astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? merak ediliyor. Muvazzaf Astsubay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az iki yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan erkek ve kadın istihdam edilen astsubaylar oluyor. MSB muvazzaf astsubay alımı yoğun ilgi görüyor. Muvazzaf astsubay alımlarına başvurmak isteyen adaylar için süre 24 Ekim 2019 tarihinde sona erdi. Ön başvurular en geç 24 Ekim'de saat 23:59 a kadar yapılabildi. MSB muvazzaf astsubay sonuçları ile ilgili gelişmeler haberimizde yer alıyor..

MSB muvazzaf astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. MSB muvazzaf astsubay alımı yoğun ilgi görüyor. Muvazzaf astsubay alımlarına başvurmak isteyen adaylar için süre 24 Ekim 2019 tarihinde sona erdi. Ön başvurular en geç 24 Ekim'de saat 23:59 a kadar yapılabildi. MSB muvazzaf astsubay sonuçları ile ilgili gelişmeler haberimizde yer alıyor.

Muvazzaf Astsubay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az iki yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan erkek ve kadın istihdam edilen astsubaylar oluyor. 

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 
MSB ASTSUBAY SONUÇ SAYFASI
 

MUVAZZAF ASTSUBAY SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Muvazzaf astsubay alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Muvazzaf astsubay alımı sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MUVAZZAF ASTSUBAY ALIMI BAŞVUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta ile, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

MUVAZZAF ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında olumlu sonuç almak,

Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesindeki diğer şartlara sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri alımını yapacağı astsubay adaylarından yukarıdaki genel nitelikler dışında özel olarak, Sağlık şartı, Eğitim Şartı, KPSS ve Yaş şartı gibi nitelikler aranıyor.

Yaş Şartı: 01 Ocak 2019 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından, Lisans mezunları için 27 yaşından büyük olmayanlar başvuru yapabilir.

Eğitim Şartı: Yurtiçinde eğitim veren fakültelerin başvuru kılavuzunda belirtilen bölümlerin lisans düzeyi veya ön lisans düzeyindeki bölümlerinden mezun olmuş olmaları gereklidir.

KPSS Şartı: 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 Ön Lisans veya 2018 veya 2019 yılları KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar başvuru yapar.

Bunlar dışında ise, Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar, Askerlik hizmeti devam etmekte olan Yedek Subay/Yedek Astsubay, erbaş ve erler, Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.), başvuru yapabilirler.

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