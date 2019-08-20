MSB: Kuzey Irak'ta Metina Bölgesi'ne hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli hava harekatında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

METİNA BÖLGESİ VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir'' denildi.

(AA)