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20 Ağustos 2019 Salı 12:50:28 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 13:07:17

MSB: Kuzey Irak'ta Metina Bölgesi'ne hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gelen son dakika haberine göre; Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli hava harekatında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

METİNA BÖLGESİ VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir'' denildi.

(AA)

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