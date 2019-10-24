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24 Ekim 2019 Perşembe 12:04:47 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:57:27

MSB: Kurulacak mekanizmalar için Rusya ile görüşmeler sürüyor

Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde terör örgütünden temizlenen bölgeler, yabancı basın mensuplarına gösterildi. Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Soçi mutabakatının hayata geçirilmesi ve kontrolü için oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir." denildi. Moskova'dan yapılan açıklamada da mutabakat kapsamında YPG'li teröristlerin bölgeden çekilmeye başladığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

Yabancı basın turu kapsamında Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG'li teröristler tarafından boşaltılan hapishane de yerinde incelenmiştir

40 MAYIN, 227 EYP İMHA EDİLDİ

Barış Pınarı Harekat bölgesinde bölge halkının evlerine geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması için mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha edildi. Bu kapsamda şu ana kadar 40 adet mayın ve 227 adet EYP imha edildi.

TÜNELLER BİR BİR TESPİT EDİLİYOR

Özellikle meskun mahallerde terör örgütü tarafından şehri bir ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tüneller birer birer tespit edilerek, iş makinalarıyla kullanılmaz hale getirilmektedir.

RUS MUHATAPLARLA ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR

22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat hükümlerinin hayata geçirilmesi ve kontrolü maksadıyla oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir.

BİR AÇIKLAMA DA RUSYA'DAN

Moskova'dan yapılan açıklamada YPG'li teröristlerin sınıra yakın bölgeden çekilmeye başladığının altı çizildi.

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