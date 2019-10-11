MSB: Kamışlı ve Derik’te sivil halkın hedef alındığı haberleri akıl sınırlarını zorluyor
Mill Savunma Bakanlığı: Bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik’teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK’ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır.
Milli Savunma Bakanlığından, "Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberler akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır." ifadesi paylaşıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır." denildi.
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