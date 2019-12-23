23 Aralık 2019 Pazartesi 20:15:22 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 20:16:45
MSB: Kahraman Mehmetçik sayesinde Rasulayn'da hayat normale dönüyor
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde Mehmetçiğin çabaları sayesinde hayatın normale döndüğünü bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından, bölgede yapılan çalışmaları anlatan video yayımlandı.
Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Rasulayn'da gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeli kardeşlerimiz, Türk devletine 'Allah razı olsun. Her şey yolunda' diyerek teşekkür ediyor." ifadesine yer verildi.
AA
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- MSB: Kahraman Mehmetçik sayesinde Rasulayn'da hayat normale dönüyor
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