MSB: Irak'ta 6 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi

Mill Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre ;"Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

AA-DHA