14 Kasım 2019 Perşembe 19:44:37 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 19:48:54
MSB: Irak'ta 6 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi
Mill Savunma Bakanlığı'ndan (MSB); "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 6 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi" açıklaması yapıldı.
Mill Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre ;"Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
AA-DHA
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