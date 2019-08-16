16 Ağustos 2019 Cuma 13:44:24 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 13:56:07
MSB: Irak'ın kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı düzenlendi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlar neticesinde PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.
(AA)
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