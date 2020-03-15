15 Mart 2020 Pazar 13:26:02 | Son Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 13:28:26
MSB: İdlib'deki M4 karayolunda, Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi." açıklamasında bulundu.
AA
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