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13 Aralık 2019 Cuma 16:07:55 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 16:10:13

MSB Hukuk sınıfı subay adayı temini kılavuzu yayınlandı: MSB subay adayı temini başvuruları ne zaman?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilmek üzere; "Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Hukuk Sınıfı Subay temini yapılacak. MSB subay adayı temini kılavuzu yayınlandı: MSB subay adayı temini başvuruları ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemler hakkındaki konular kılavuz kapsamında yayınlandı. MSB subay adayı temini başvuruları ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alacak...

MSB subay adayı temini yoğun ilgi görüyor. MSB subay adayı temini başvuruları ne zaman? MSB subay adayı temini kılavuzu yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilmek üzere; "Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Hukuk Sınıfı Subay temini yapılacak. 

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.
 

HUKUK SINIFI SUBAY TEMİNİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.
 

HUKUK SINIFI SUBAY TEMİNİ BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN.


 

HUKUK SINIFI SUBAY KİMDİR?

Hukuk sınıfı subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, hukuk fakültelerini bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın ve erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

Hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının hukuk hizmetleri yürütülmektedir.

HUKUK SINIFI SUBAY BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MSB Hukuk sınıfı subay adayı temini için son başvurular 13 Ocak 2020 saat 23:59'ta yapılabilecek.

HUKUK SINIFI SUBAYLIĞA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerine hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere, Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden başvuru tarihi itibari ile mezun olanlar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında iç (muvazzaf veya sözleşmeli subay) ve dış kaynaktan aşağıda belirtilen şartlarda personel alınacaktır. 

(1) İç kaynak kapsamında; Tük Silahlı Kuvvetleri mensubu muvazzaf veya sözleşmeli subaylardan 2.a. maddesindeki öğrenim şartını sağlayanlardan 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayanlar, 

(2) Dış kaynak kapsamında; 2.a. maddesindeki öğrenim şartını ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayan erkeklerden;
(a) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(b) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay/astsubay, erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(3) Dış kaynak kapsamında 2.a. maddesindeki öğrenim şartını sağlayan ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayan kadınlar başvurabilecektir.

HUKUK SINIFI SUBAYLIĞI SEÇİM SÜRECİ

(1) Yazılı Sınav,
(2) Kayıt Kabul,
(3) Fiziki Değerlendirme (Dış Kaynak Adaylar İçin),
(4) Fiziki Yeterlilik Testi (Dış Kaynak Adaylar İçin),
(5) Kişilik Değerlendirme Testi,
(6) Mülakat,
(7) Genel Sağlık Muayenesi (Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesi şeklinde)
(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

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