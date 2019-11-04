04 Kasım 2019 Pazartesi 11:21:58 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 11:36:56
MSB: Harekatta Tel Abyad ve Rasulayn'daki kiliseler harekattan etkilenmedi
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara, çevreye zarar verilmedi, Tel Abyad ve Rasulayn'daki kiliseler harekattan etkilenmedi" açıklamasında bulundu
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