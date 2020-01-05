MSB: Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna yaptıkları saldırıyı kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlenen saldırı ile ilgili "Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.