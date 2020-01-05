05 Ocak 2020 Pazar 14:46:21 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 15:02:49
MSB: Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna yaptıkları saldırıyı kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı'nın ardından bir kınama da Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Yapılan açıklamada Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlenen saldırı ile ilgili "Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedildi
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlenen saldırı ile ilgili "Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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