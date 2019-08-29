29 Ağustos 2019 Perşembe 09:02:48 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:31:19
MSB: Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile terör hedefleri vuruldu
MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar vuruldu.
(AA)
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