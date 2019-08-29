MSB: Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar vuruldu.

(AA)