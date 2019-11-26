26 Kasım 2019 Salı 08:59:44 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 09:43:01
MSB: Eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, 7 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek" denildi.
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