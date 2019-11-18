MSB: Elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn’a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, "Elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn’a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 KW’lık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı" açıklamasında bulundu
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn kentine bağlı Nukra Köyü'nde, 75 kilowatt'lık (KW) elektrik jeneratörü kurulumunun yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 KW'lık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı" denildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Murat Kurum: Gümüşhane'de 'Dipsiz Göl' sit alanı ilan edilecek
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz
- Dışişleri Bakanlığı: Norveç'te Kuran-ı Kerime yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz
- El Bab'ta 18 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı organize eden 2 teröristin Kandil'den olduğu ortaya çıktı
- HDP Eş Genel başkanlarının aralarında bulunduğu 12 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de!