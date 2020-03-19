MSB duyurdu! PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu
Son dakika gelen bilgilere göre; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'de ve Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’de hudut karakollarına teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin de Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.
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