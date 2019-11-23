23 Kasım 2019 Cumartesi 20:24:50 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 20:35:04
MSB duyurdu! Terör örgütünün taciz atışlarına TSK unsurlarınca gerekli karşılık verilmiştir
Tel Abyad'ın güneyinde terör örgütü PKK/YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz saldırılarına karşı meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki TSK unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği bildirildi.
(AA)
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