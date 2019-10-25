25 Ekim 2019 Cuma 21:06:12 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 21:08:09
MSB duyurdu: PKK/YPG’li teröristlerin taciz ateşlerine anında karşılık verildi
MSB: Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza yönelik açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza yönelik açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi." açıklaması yapıldı.
DHA
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