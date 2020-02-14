MSB duyurdu: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB),İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son dakika bilgisine göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

ESED'TEN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI HAMLESİ

Suriye'nin İdlib kentinde gerginliğin artması ve 13 askerimizin şehit edilmesinin ardından Türkiye misliyle karşılık verdi ve yüzlerce Esed askeri öldürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında, İdlib'te Türk askerine yapılan saldırıların ardından bölgedeki gelişmeler hakkında bilgiler vererek, "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, Soçi mutabakatı sınırlarına bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın geçtiği son dakika haberine göre; Esed'e bağlı Suriye Parlamentosu 1915 Olaylarını sözde "Ermeni Soykırımı" olarak tanıyan ve kınayan tasarıyı kabul etti.

ESED REJİMİNE AİT HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ

Suriye’nin İdlib kentinde 2 gün önce Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.

İdlib’in Serakib ilçesi yakınlarında 11 Şubat’ta Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Hava savunma füzesi ile vurulan helikopterin düşmesi sonucu iki pilot ölmüştü.