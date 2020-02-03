MSB: Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak
Milli Savunma Bakanlığı alçak Suriye saldırısıyla ilgili, "Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır." açıklamasında bulundu.
KOMUTANLAR SINIRDA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK’nın komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.
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