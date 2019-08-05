05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:06:39 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:54:45
MSB: Bölgeye yönelik ABD asker yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara'da başlamıştır
MSB, "Bölgeye yönelik ABD asker yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara'da başlamıştır" dedi.
Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler başladı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara'da başlamıştır." ifadesine yer verildi
(AA)
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