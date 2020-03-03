Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü

Suriye İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında 34 Türk askerinin şehit olması sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 27 Şubat'ta başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür. Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi." denildi.

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait düşürülen savaş uçağı sayısı 3'e yükseldi.

REJİME AİT 2 SU-24 TİPİ UÇAK DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Pazar günü uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştü.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." ifadesi kullanılmıştı.

AA