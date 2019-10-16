MSB: Barış Pınarı’nda 653 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 8. gününe girdi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu."

TERÖRİSTLERE AİT TÜNELLER BULUNDU

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.

İlçede YPG/PKK'lı teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşanırken, hakimiyet alanı ilçenin doğusuna doğru genişliyor.

TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) kurtarılan yerlerde arama tarama faaliyetleri ve tahkimat yapıyor. Bu çalışmalar sırasında, teröristlere ait tüneller bulunuyor, çok sayıda mühimmat ve silah ele geçiriliyor.

9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

RASULAYN KIRSALINDAKİ TERÖR MEVZİLERİNDEN DUMAN YÜKSELİYOR

Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, atış yapılan noktalardan duman yükseldi.

Bu arada, YPG/PKK'lı teröristlerin, SİHA'ların görüntü almasını engellemek için lastik yaktığı gözlendi.

Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.



TERÖR ÖRGÜTÜ YPG PKK'NIN İNSANSIZ HAVA ARACI DÜŞÜRÜLDÜ

Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'ya ait el yapımı insansız hava aracı düşürülürken, örgüte ait seyyar Grad füze rampası ele geçirildi.

Terör örgütünden sivillere havanlı saldırı: 3 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinin Katran köyünde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı.

DHA