09 Ekim 2019 Çarşamba 18:51:52 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 18:52:51
MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda sadece teröristler hedef alınmaktadır
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi sadece teröristler hedef alınmaktadır." ifadelerini kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi sadece teröristler hedef alınmaktadır." ifadelerini kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Siviller, tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri, müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için dikkat ve hassasiyet gösterilmekte."
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- MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda sadece teröristler hedef alınmaktadır
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