MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda sadece teröristler hedef alınmaktadır

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi sadece teröristler hedef alınmaktadır." ifadelerini kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siviller, tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri, müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için dikkat ve hassasiyet gösterilmekte."