Barış Pınarı Harekatı'nda 3.gün! İşte dakika dakika harekattaki gelişmeler

Barış Pınarı Harekatı 3. gününde tüm hızıyla sürerken sahadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 09.10.2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Barış Pınarı Harekatını başlattı. İlk önce F-16'lar havalandı ve Tel Abyad ve Rasulayn'daki YPG mevzileri bombalandı. Aynı günün gecesinde ise Tel Abyad ve Rasulayn'a kara harekatı başlatılırken sabah da obüs atışlarıyla terör mevzileri yok edildi.

Hem karadan hem havadan süren Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad ve Resulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, harekatın başarıyla devam ettiği bildirilerek ''Belirlenen hedefler ele geçirildi" ifadesi yer aldı. Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), harekata destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi. Tel Abyad ve Resulayn'da toplam 11 köy terörden arındırıldı. Terör hedeflerine düzenlenen harekatlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 277 oldu.



İŞTE DAKİKA DAKİKA BARIŞ PINARI HAREKATI'NIN 3. GÜNÜNDE YAŞANANLAR

08:52 Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor. Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü. Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.

08:35 Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldü. Tespit edilen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındı. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

08:22 Terör örgütü PKK/YPG'nin Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin'e attığı havan mermilerinin bazılarının ABD, bazılarının da Rus yapımı olduğu belirlendi.

08:05 Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kayseri, Kırıkkale ve Yozgat'taki camilerde Fetih suresi okundu.

07:33 Bölgeden son gelen bilgilere göre gece boyunca sevkiyatlarsa durmadan devam ederken, Türk askeri SMO askerlerinin operasyon bölgesinde ilerleyişi de aralıksız sürüyor. Operasyonun ilk hedefi olan Tel Abyad ve Rasulayn kentlerinin etrafı tamamen kuşatılmak üzere...

Tel Abyad ve Rasulayn'ın etrafı çevrelenmek üzere..

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 277 OLDU

07:04 Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu.

ACI HABER GELDİ

04:35 Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.

ABD'Lİ SENATÖRLERDEN AÇIKLAMALAR

03:25 Türkiye'nin Suriye harekatının ardından ABD'de "Ankara'ya yaptırım" gündemi devam ediyor. ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi 29 Kongre üyesi Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen'ın üzerinde uzlaşı sağladığı yaptırım tasarısının ardından, bu kez Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy, Cumhuriyetçi Parti grubu denetçisi Steve Scalise ve diğer parti liderleri Ankara'nın operasyonuna güçlü bir karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Liz Cheney yaptığı yazılı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve rejimi acımasızca Kürt müttefiklerimize saldırdığı için ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalmalı" dedi.

02:49 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile Suriye'deki durumu görüşmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

01:54 ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan Türkiye’nin Suriye operasyonu konusunda paylaştığı mesajlarda "Önümüzdeki 3 seçenek var. Askeri zafer kazanmak, Türkiye’ye yaptırım uygulamak ya da Türkiye ve Kürtler arasında ara bulucu olmak ifadesini kullandı.

01:03 Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gecenin ilerleyen saatlerinde de ateş altına alınmaya devam edildi. Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgedeki yoğun çatışma sesleri de Ceylanpınar ilçesinden duyuldu.

00:05 ABD ve Rusya, Türkiye'nin harekat dolayısyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'den (BMGK) kınanmasını veto etti.

HAREKATTA DÜN NELER YAŞANDI?

TSK'nın, Suriye'nin kuzeyini PKK/YPG işgalinden kurtarmak için uzun süredir planladığı harekatın ikinci gününde de sıcak gelişmeler yaşanmıştı. Türk askerinin Fırat'ın doğusuna geçmesinin ardından Suriye Milli Ordusu (SMO) da kaldırılan beton bariyerlerin ardından bölgeye girdi. Öğlen saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genel merkezinde il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan özellikle, operasyonu kınayan AB'ye ve Arap ülkelerine sert tepki gösterdi. Mehmetçik ve SMO terör mevzilerini bir bir yok ederken, akşam saatlerinde ise acı haber geldi. Teröristlerin attığı roket ve havan mermileri Şanlıurfa ve Mardin'ın sınır ilçelerine düştü. 1'i bebek 2'si çocuk toplam 7 sivil şehit düşerken, onlarca vatandaşımız da yaralandı.