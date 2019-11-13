13 Kasım 2019 Çarşamba 21:07:00 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 21:07:15
MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmadı
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grubun hedef alınmadığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.
AA
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