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23 Ekim 2019 Çarşamba 16:44:00 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:44:55

MSB Barış Pınarı Harekatı son dakika açıklaması: Barış Pınarı Harekatı son durum nedir?

Barış Pınarı Harekatı son durum nedir? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı, Başkan Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı’na saat 16:00'da başladı. Harekat ile, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amaçlanıyor. Peki, Barış Pınarı Harekatı son dakika gelişmeleri neler? Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı hakkında yapılan son durum açıklaması haberimizde yer alıyor...

Barış Pınarı Harekatı, hergün vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile takip ediliyor. Barış Pınarı Harekatı son durum merak ediliyor. 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı, Başkan Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı’na saat 16:00'da başladı. Harekat ile, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amaçlanıyor. Peki, Barış Pınarı Harekatı'nda son durum nedir? Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı hakkında yapılan son durum açıklaması haberimiz içerisinde yer alıyor.

MSB BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI

1.  17 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılmış; bu kapsamda, Barış Pınarı Harekâtı’na (BPH) 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

2.  Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir.

3. 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de Sayın Cumhurbaşkanımız ile RF Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren RF ile müşterek çalışmalara başlanacaktır.

4.  BPH alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 km. dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır.

5.  Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

6. Böylece Bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye’li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır.

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