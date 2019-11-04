04 Kasım 2019 Pazartesi 15:52:58 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 15:59:56
MSB: Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bir silah arkadaşımız şehit olmuştur
Milli Savunma Bakanlığı, YPG'li teröristlerden temizlenen bölgelerde devam eden mayın temizleme çalışmaları sırasında 1 askerin şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, 04 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP’ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi
Parış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan bölgelerde devam eden mayın temizleme çalışmalarında 1 askerimiz şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, 04 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP’ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.
(DHA)
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