MSB: Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bir silah arkadaşımız şehit olmuştur

Parış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan bölgelerde devam eden mayın temizleme çalışmalarında 1 askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, 04 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP’ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.

(DHA)