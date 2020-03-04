04 Mart 2020 Çarşamba 10:54:18 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:56:44
MSB: Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'te katil rejim yönetimine yönelik devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada 2 askerimizin daha şehit olduğunu, 6 askerimizin de yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi;
Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir.
Ayrıntılar az sonra...
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