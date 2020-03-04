MSB: Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi;



Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir.



Ayrıntılar az sonra...