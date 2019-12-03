MSB: Ayn el Arap bölgesinde Rusya ile 13. ortak kara devriye icra edildi

MSB: Fırat’ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği 13’üncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.

MSB: Fırat’ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği 13’üncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.