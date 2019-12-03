03 Aralık 2019 Salı 12:40:05 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 12:41:25
MSB: Ayn el Arap bölgesinde Rusya ile 13. ortak kara devriye icra edildi
MSB: "Fırat’ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği 13’üncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi."
MSB: Fırat’ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği 13’üncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.
MSB: Fırat’ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği 13’üncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.
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- MSB: Ayn el Arap bölgesinde Rusya ile 13. ortak kara devriye icra edildi
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