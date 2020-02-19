19 Şubat 2020 Çarşamba 20:33:54 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 20:35:21
MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetleri arasında süren görüşmelerin üçüncü gününün tamamlandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmelere yarın devam edileceği belirtildi.
Öte yandan, Türk heyeti, Pire Türk Şehitliği ve Atina Silahlı Kuvvetler Ataşeliğini de ziyaret etti.
AA
- MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı
- Gezi Parkı davasında beraat kararı veren hakimler hakkında inceleme başlatıldı
- Ahmet Şık, Başkan Erdoğan'ı tehdit etti: 2020’yi bitiremeyecek
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş Suriye açıklaması
- Başkan Erdoğan'dan darbe söylentilerine cevap: Bunlar tamamen bir kampanya