18 Şubat 2020 Salı 21:40:18 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 21:41:20
MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında Atina'da devam eden görüşmelerin ikinci gününün tamamlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Atina'da süren ve güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." ifadelerine yer verildi.
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