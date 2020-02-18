MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Atina'da süren ve güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." ifadelerine yer verildi.