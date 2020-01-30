30 Ocak 2020 Perşembe 22:41:40 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 22:42:59
MSB: AP'de bayrağımıza saldıran şımarık çocuklara Al Sancağımızın gücünü göstermeye devam edeceğiz
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz." denildi.
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