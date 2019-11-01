MSB açıkladı: Yakalanan 18 Rejim unsuru teslim edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "29 Ekim tarihinde Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi" denildi.

DHA