01 Kasım 2019 Cuma 01:21:27 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 01:22:03
MSB açıkladı: Yakalanan 18 Rejim unsuru teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 Rejim unsurunun, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildidiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "29 Ekim tarihinde Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi" denildi.
DHA
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