19 Mart 2020 Perşembe 13:28:51 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 13:32:53
MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.
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