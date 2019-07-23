23 Temmuz 2019 Salı 16:15:28 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 16:26:41
MSB: ABD ile güvenli bölge tesis edilmesine yönelik çalışma bugün Ankara'da başladı
Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün MSB/Ankara'da icra edildi. Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı.
Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün MSB/Ankara'da icra edildi. Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- MSB: ABD ile güvenli bölge tesis edilmesine yönelik çalışma bugün Ankara'da başladı
- Son Dakika: Dışişleri'nden sert tepki: İsrail'in işgalci eylemlerini şiddetle kınıyoruz
- Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
- Bakan Kurum'dan Düzce açıklaması: Yaralar en kısa sürede sarılacaktır
- Yıldırım'dan kabine revizyonu sorusuna yanıt: Milletimizin refahı için gayret edeceğiz, pozisyonun bir önemi yok