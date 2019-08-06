06 Ağustos 2019 Salı 10:37:57 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 10:38:48
MSB: ABD heyetiyle bugünkü kısmı saat 10.30’da MSB/Ankara'da başlamıştır
MSB: Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı saat 10.30’da MSB/Ankara'da başlamıştır.
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