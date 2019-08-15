ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Şanlıurfa'ya geliyor
MSB'den, "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı başkanlığındaki heyet, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretin ardından Şanlıurfa'ya intikal edecek." açıklaması geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bugün, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyareti müteakip, harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordine faaliyetinde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya intikal edecektir." ifadeleri yer aldı.
AA
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